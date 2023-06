Live: Rust keert terug in Rostov • ISW: Prigozjin wilde onafhankelijkheid Wagner behouden, maar moet privéleger nu opgeven

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War vermoedt dat Jevgeni Prigozjin een mars tegen het ministerie van Defensie zag als de enige manier om de onafhankelijkheid van zijn huurlingenleger Wagner te behouden. Prigozjin stond onder druk om namens Wagner een contract te sluiten met het ministerie van Defensie, waarmee hij een groot deel van zijn controle over de huurlingen af zou staan. Het ISW vermoedt dat hij dat zag als ‘een existentiële bedreiging voor zijn politieke (en mogelijk persoonlijke) toekomst’.

Zijn strijders kwijtraken was voor Prigozjin ondenkbaar, daarom zette hij ze in om de top van het leger en het ministerie van Defensie te vervangen. Daarbij rekende hij er volgens het ISW op dat delen van het leger naar hem over zouden lopen, en formuleerde zijn aanklacht tegen de legertop zo dat president Poetin buiten schot bleef, zodat ook die zijn kant zou kunnen kiezen. Maar te weinig legeronderdelen liepen over, en Poetin koos de zijde van de legertop.

ANP / EPA - Huurlingen van Wagner bereiden zich voor om Rostov te verlaten. Ze namen de stad in de nacht van vrijdag op zaterdag in, aan het begin van Prigozjins opstand.

Het ISW schrijft dat het akkoord dat de partijen uiteindelijk sloten ‘hoogstwaarschijnlijk een einde zal maken aan de Wagnergroep in zijn huidige vorm, als een door Prigozjin geleide onafhankelijke speler’. Prigozjin verliest de controle over Wagner, en in ruil daarvoor verdwijnen de aanklachten tegen hem voor verraad en rebellie. Wagnerstrijders die niet hebben meegedaan aan de rebellie, komen onder de controle van het ministerie van Defensie te staan.

Huurlingen die wel meededen aan de rebellie, krijgen gratie. Zij zouden volgens het ISW op persoonlijke basis een contract kunnen sluiten met het ministerie van Defensie, hun wapens neerleggen en in Rusland blijven, Prigozjin naar Belarus volgen, of voor Wagner in Afrika of het Midden-Oosten gaan werken. Maar het ISW wijst erop dat het onduidelijk is of Wagnerstrijders bereid zijn om in het reguliere leger te werken, en of reguliere soldaten het zien zitten om naast de voormalige huurlingen te strijden.

De toekomst van minister van Defensie Sergej Sjojgoe en legerbaas Valeri Gerasimov is ongewis. Dmitri Peskov, Poetins woordvoerder, benadrukte dat het aan de president is om een besluit daarover te nemen. ‘Het Kremlin krijgt nu te maken met een zeer instabiel machtsevenwicht’, aldus het ISW. ‘Het door Loekasjenko onderhandelde akkoord is een oplossing voor de korte, niet de lange termijn, en de opstand van Prigozjin heeft ernstige zwakheden in het Kremlin en het Russische ministerie van Defensie blootgelegd.’

Maarten Albers

