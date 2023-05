Live: ‘Russische schepen voeren bij Nord Stream-pijpleidingen in maanden voor explosies’ • Drie burgers gedood bij Russische aanval op Cherson: spanningen lopen op

In de buurt van de brug tussen de Krim en het vasteland van Rusland is afgelopen nacht brand uitgebroken. De gouverneur van die regio, Veniamin Kondratyev, meldt op Telegram dat in het Russische dorp Volna een opslagplaats voor brandstof vlam heeft gevat. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Zaterdag gingen in de haven van Sebastopol, de grootste stad op de Krim, zeker vier olieopslagtanks in vlammen op. Volgens de Russische autoriteiten ontstond die brand na een droneaanval.

Oekraïne eist bijna nooit publiekelijk de verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Rusland of op door Rusland gecontroleerd gebied. Toch is het zeer aannemelijk dat Oekraïne het afgelopen jaar meermaals doelen op de Krim heeft weten te raken. Vooral de aanslag op de Krimbrug van oktober, die overigens niet officieel is opgeëist door Oekraïne, was opmerkelijk. Met dit soort aanvallen wil Oekraïne het voor Rusland moeilijker maken de Krim te gebruiken als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne.

Pepijn de Lange



Lees ook dit artikel van buitenlandredacteur Sacha Kester: De Krimbrug: gehaat door de Oekraïners, geliefd door de Russen