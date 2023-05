Live: Russische minister van Defensie: productie van precisieraketten moet snel verdubbelen • Rusland en Oekraïne morgen in gesprek over verlenging graanakkoord

De Amerikaanse oud-president Barack Obama zou met de kennis van nu niet anders hebben gehandeld tijdens de Russische invasie van de Krim in 2014. Dat zei hij gisteravond tijdens een lezing in de Ziggo Dome in Amsterdam. ‘Het was geen militaire invasie op dezelfde manier als nu’, aldus Obama.

Obama’s optreden in Amsterdam was onderdeel van een reeks lezingen die hij in Europa houdt. In de Ziggo Dome ging hij in gesprek met presentator Janine Abbring. Opvallend genoeg was de zaal niet volledig uitverkocht. Mogelijk vonden bezoekers de ticketprijzen te duur: het goedkoopste kaartje kostte 104 euro.

Zijn voornaamste taak destijds was volgens Obama de internationale publieke opinie en Europa ‘te mobiliseren’ tegen Rusland. ‘Er was geen gewapend leger in Oekraïne dat bereid was om te vechten tegen het Russische leger’, aldus de inmiddels 61-jarige oud-president. ‘Er was geen Zelensky die om wapens vroeg.’

Volgens Obama heeft Oekraïne wel profijt gehad van zijn beleid. ‘We hebben tijd gekocht voor Oekraïne, militair gezien, maar ook als we het hebben over de identiteit van het land’, zei hij. ‘Dat heeft de toon gezet voor de opstand die we vandaag zien.’

Pepijn de Lange