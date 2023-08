Live: Russische luchtverdediging vernietigt ‘Oekraïense drone’ die op weg was naar Moskou • Zelensky bereid om in oorlogstijd verkiezingen te houden

Het vliegverkeer op twee luchthavens in Moskou is zondagavond tijdelijk opgeschort. Dat meldt het Russische staatspersbureau Tass. Het ging om de luchthavens van Domodedovo en Vnukovo die werden gesloten voor zowel vertrekkende als aankomende vluchten. Het luchtverkeer is inmiddels hervat.

Vorige week werd het luchtverkeer boven Moskou ’s nachts ook al herhaaldelijk afgesloten vanwege Oekraïense aanvallen met drones. Ook dit keer lijkt er sprake van een droneaanval. In de regio Brjansk werden twee drones vernietigd door luchtafweer boven de zuidwestelijke regio bij de grens met Oekraïne, aldus het ministerie van Defensie in Moskou. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. (Belga)

