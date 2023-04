Live: Russische en Chinese ministers van Defensie ontmoeten elkaar • Amerikaanse journalist blijft vastzitten

De Amerikaanse correspondent Evan Gershkovich, die eind maart in Rusland werd gearresteerd wegens spionage, is vandaag in de rechtszaal verschenen om zich te verdedigen. Het is de eerste keer dat hij in de openbaarheid is sinds zijn arrestatie. De Russische veiligheidsdienst FSB arresteerde de journalist van The Wall Street Journal eind maart in Jekaterinenburg. Hij loopt het risico veroordeeld te worden tot 20 jaar cel.

Gershkovich (31) schreef voor de krant onder meer over de Wagnergroep. Rusland beschuldigt hem van spionage met als doel informatie over Russische wapenfabrieken te verkrijgen. De journalist, zijn werkgever en de Amerikaanse staat ontkennen spionage en eisen vrijlating.

Maandag bezocht de Amerikaanse ambassadeur in Moskou Lynne Tracy hem in de beruchte Lefortovo-gevangenis in Moskou. Volgens haar verkeert Gershkovich in goede gezondheid.

Dylan van Bekkum





AFP - Gershkovich in de rechtszaal in Moskou vandaag, voor het begin van de zitting.

Lees hier het profiel van Evan Gershkovich dat Tom Vennink schreef.