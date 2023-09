Live: Russische drone-aanval op Kyiv • G20 schrapt veroordeling van Russische oorlog tegen Oekraïne

Op de G20-top in India hebben de grootste economieën van de wereld zich niet uitgesproken tegen de Russische invasie van Oekraïne. In een gezamenlijke verklaring vragen de landen slechts om een ‘rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne’. Bij de vorige G20-top spraken ze zich nog uit tegen ‘agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne’. Ook ‘oorlog tegen Oekraïne’ is veranderd in ‘oorlog in Oekraïne’.

De verklaring is een tegenvaller voor Oekraïne en laat zien dat er geen wereldwijde consensus is om Kyiv te steunen. Westerse diplomaten stellen dat China een cruciale rol speelde in het tegenhouden van een veroordeling van de Russische invasie, zo schrijft de Financial Times.

Oekraïne noemt de G20-verklaring iets om ‘niet trots op te zijn’. Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op sociale media een suggestie voor een nieuwe verklaring, waarin onder meer ‘de Oekraïne-crisis’ is vervangen door ‘de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne’.

