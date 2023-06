Live: Russische criminelen die willen vechten in Oekraïne worden vrijgesteld van vervolging • ‘Delimchanov is in leven’, aldus Tsjetsjeense leider Kadyrov

Oekraïense Telegramkanalen meldden vanochtend de dood van Adam Delimchanov, de leider van het Tsjetsjeense Achmat-bataljon. Hij zou, inclusief een stoet personeel, zijn getroffen door een Oekraïense raketaanval. Zvezda, de zender van het Russische ministerie van Defensie, weersprak deze bewering; Delimchanov zou slechts gewond zijn geraakt. Hoe hij er in werkelijkheid aan toe is, is niet duidelijk.

Delimchanov is een vertrouweling van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, op zijn beurt een belangrijke bondgenoot van president Vladimir Poetin. Hij is een oude strijdmakker van Kadyrovs vader, Achmat Kadyrov. Samen streden ze aanvankelijk voor de Tsjetsjeense onafhankelijkheid van Rusland, maar aan het eind van de jaren 90 kozen ze de kant van het Kremlin. In 2003 benoemde Poetin Kadyrov senior tot leider van Tsjetsjenië. Een jaar later kwam hij om bij een bomaanslag, waarna zijn zoon de macht over de deelrepubliek kreeg.

via Reuters - Adam Delimchanov in zijn functie als parlementslid, tijdens de ceremonie ter viering van de illegale annexatie van vier Oekraïense provincies.

Kadyrovs militie, het Achmat-bataljon, heeft in Rusland een wrede reputatie. Delimchanov is de leider van deze zogenaamde Kadyrovtsy. Als commandant was Delimchanov betrokken bij het beleg van Marioepol in de eerste maanden van de Russische invasie van Oekraïne. Eerder deze maand stond Delimchanov in de belangstelling vanwege zijn ruzie met Jevgeni Prigozjin, leider van huurlingenleger Wagner. De Tsjetsjeen vond dat Prigozjin ‘niet zo moest schreeuwen’ en nodigde hem na een woordenwisseling uit om hun geschil van man tot man op te lossen. Behalve militieleider is Delimchanov sinds 2007 lid van het Russische parlement, namens Poetins partij Verenigd Rusland.

Als Oekraïne er inderdaad in is geslaagd Delimchanov te doden of verwonden, brengt dat Poetingetrouw Kadyrov een gevoelige slag toe. Kadyrov schreef vanochtend op zijn Telegramkanaal dat Delimchanov van de radar was verdwenen. ‘Ik verzoek de Oekraïense inlichtingendienst om informatie te verschaffen over de precieze plaats en locatie waar de aanslag plaatsvond, zodat ik uiteindelijk mijn dierbare BROER weer kan vinden’, schreef Kadyrov. Voor zover bekend zijn de Oekraïense inlichtendiensten nog niet op zijn verzoek ingegaan.

Daan de Vries