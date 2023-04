Live: Russische beschietingen treffen kustplaatsjes aan Zwarte Zeekust • Russen zetten ‘marginale opmars’ in en rondom Bachmoet voort, meldt ISW

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die momenteel in Rusland vastzit op verdenking van spionage, heeft een belangrijke Amerikaanse onderscheiding gekregen. De US National Press Club eert hem met de John Aubuchon-onderscheiding, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor persvrijheid. In een verklaring riep de organisatie op tot Gershkovich’ vrijlating.

De 31-jarige correspondent van de The Wall Street Journal werd vorige week de eerste buitenlandse journalist sinds de Koude Oorlog die in Rusland is opgepakt op beschuldiging van spionage. Tot dusver overkwam dat enkel Russische journalisten of buitenlanders met een andere professie. Na de inval in Oekraïne heeft Rusland de persvrijheid echter verder beknot. Om die reden verlieten veel westerse journalisten vorig jaar het land.

Gershkovich werd vorige week opgepakt tijdens een bezoek aan de Russische stad Jekaterinenburg. Hij was op dat moment bezig met een journalistiek onderzoek naar huurlingenleger Wagner. Een Russische rechtbank besloot kort na zijn arrestatie dat Gershkovich twee maanden in voorarrest blijft. De Amerikaanse krant The Washington Post heeft inmiddels een advertentie geplaatst waarin gevraagd wordt om de vrijlating van de werknemer van de concurrent.

Pepijn de Lange



