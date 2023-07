Live: Russische ambassadeur in VS: Navo wil meer manschappen stationeren aan onze grens

De Navo-top die deze week in Vilnius wordt gehouden laat zien dat het bondgenootschap van plan is meer troepen te concentreren aan de grenzen met Rusland. Dat beweert de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, Anatoli Antonov. 'We kunnen ons nergens terugtrekken', zei hij tegen het Russische staatspersbureau TASS.

Volgens Antonov bevestigden de verklaringen van Navo-leden in de Litouwse hoofdstad ook de 'anti-Russische drang' van de alliantie, die al haar middelen heeft ingezet 'in de strijd tegen ons land'. Antonov: 'Alles wordt in het werk gesteld om de lokale publieke opinie voor te bereiden op de goedkeuring van anti-Russische beslissingen die de komende dagen in Vilnius worden genomen.'

De top in de Litouwse hoofdstad staat voor een groot deel in het teken van de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Antonov ziet dat de meningsverschillen over het Oekraïense streven naar het Navo-lidmaatschap kleiner worden. 'De situatie blijft afglijden naar de meest ongunstige uitkomst in de confrontatie tussen de Russische Federatie en de leden van de alliantie', zei hij.

Rusland maakt al sinds 2008, toen de Navo voor het eerst openlijk aangaf open te staan voor een toetreding van Kyiv, duidelijk dat het een Oekraïens Navo-lidmaatschap als een bedreiging van de nationale veiligheid beschouwt.

Finland, dat een 1340 kilometer lange grens met Rusland deelt, was in april van dit jaar het laatste land dat tot het bondgenootschap toetrad. Op dit moment hebben vier landen verklaard het lidmaatschap van de Navo te ambiëren: Bosnië en Herzegovina, Georgië, Oekraïne en Zweden. Twee daarvan, Georgië en Oekraïne, grenzen aan Rusland. (ANP)