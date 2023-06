Live: Russen ‘laten mensen in hun huizen verdrinken’ • Dode in Mykolajiv door overstroming

Russische autoriteiten op de bezette linkeroever van de Dnipro doen weinig tot niets om slachtoffers van de overstromingen daar te redden. Dat blijkt uit een reconstructie van de Russische onafhankelijke nieuwssite Meduza, die sprak met mensen die wonen in het gebied of daar familie hebben. Van de negen verdronkenen die tot nu toe bekend zijn, woonden er acht op de linkeroever.

De Russische autoriteiten reageerden langzaam op de overstromingen. Lange tijd hielden ze vol dat evacuaties niet nodig zouden zijn en dat slechts weinig burgers het gebied wilden verlaten. Pas ruim anderhalve dag na de damdoorbraak maakte het Kremlin bekend dat het ministerie van Noodsituaties in actie zou komen. Door die laksheid van de autoriteiten bleven veel mensen lang in hun huizen, in de hoop dat het water niet verder zou stijgen.

Velen zitten nu zonder stroom, telefoonverbinding en schoon drinkwater, en hebben de nacht op het dak door moeten brengen. Naar verwachting zal het water pas over een week weg zijn. Maar er is onvoldoende voedsel en drinkwater om nog lang in het overstromingsgebied te blijven.

AFP - Satellietbeeld van het door Rusland bezette dorp Olesjky, dat door de overstromingen bijna volledig is ondergelopen.

Bewoners wier huis niet is overstroomd, bieden slaapplekken aan. Maar er is een beperkt aantal boten, en weg kunnen ze niet. ‘Mensen zouden waarschijnlijk in boten over de snelwegen varen, maar het leger laat ze niet weg’, zegt Irina, wier ouders in het overstroomde dorp Olesjky wonen. Naar verluidt mogen alleen mensen met een Russisch paspoort het dorp verlaten. Kristina, die een vriend heeft in Olesjky, bevestigt dat. ‘Ze laten mensen in feite verdrinken in hun huizen.’

Een man die het Russische ministerie van Noodsituaties probeerde te bereiken, kreeg geen gehoor. Oekraïne kan niets voor de mensen in bezet gebied doen. De Verenigde Naties bereiden reddingsteams voor om de mensen op de linkeroever te hulp te schieten, maar wachten nog op toestemming van Rusland om het gebied te betreden.

Maarten Albers