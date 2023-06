Live: Rusland zegt opnieuw groot offensief te hebben verijdeld, met grote verliezen aan Oekraïense kant

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van maandag 5 juni:

• Rusland beweert een groot Oekraïens offensief in Donetsk afgeslagen te hebben. Oekraïne bevestigt dat het op meerdere plaatsen in de aanval is gegaan, maar ontkent dat er sprake is van een grootschalig offensief

• Oekraïne heeft in Rusland een uitgebreid netwerk van saboteurs dat aanslagen kan uitvoeren. Zulke saboteurs zouden onder meer verantwoordelijk zijn voor de droneaanval op het Kremlin, melden ingewijden aan CNN.

• Een Russische militie die voor Oekraïne vecht, claimt de verovering van de grensplaats Novaja Tavolzjanka. De Russische gouverneur van de regio leek de verovering te bevestigen toen hij zei dat zijn medewerkers de stad niet in kunnen komen.



Lees hier het hele liveblog van maandag terug.