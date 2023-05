Live: Rusland weigert graanschepen te inspecteren, zegt Oekraïne • Opslagplaats van Rode Kruis in Odesa verwoest door Russische raket

De NOS haalt Rusland-correspondent Iris de Graaf terug naar Nederland. Dat heeft de omroep bekendgemaakt. Volgens de hoofdredactie van NOS Nieuws werd De Graaf in Rusland ‘op steeds intimiderender wijze’ bejegend. Zo vielen Russische veiligheidsdiensten haar steeds vaker lastig tijdens het maken van reportages.

Sinds de grootschalige inval in Oekraïne is de persvrijheid in Rusland enorm achteruitgegaan. In maart vorig jaar verlieten veel buitenlandse correspondenten het land, omdat Rusland het verspreiden van ‘nepnieuws’ over het Russische leger strafbaar stelde. Ook De Graaf vertrok, maar enkele maanden later keerde ze terug naar Moskou. De arrestatie van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich vorige maand bewijst dat buitenlandse journalisten daadwerkelijk lange celstraffen riskeren.

Voor de hoofdredactie van NOS Nieuws gaven enkele recente gebeurtenissen de doorslag om De Graaf terug te halen. Zo werd de 32-jarige journalist onlangs op de luchthaven van Moskou langdurig ondervraagd over het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat in maart een arrestatiebevel tegen president Vladimir Poetin uitvaardigde. ‘De conclusie is dat de situatie voor Iris – als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou – te onberekenbaar is om de risico’s goed in te schatten’, aldus de hoofdredactie.

Op haar Instagrampagina spreekt De Graaf over ‘een donkere dag voor de journalistiek’ en ‘een hele verdrietige’ voor haarzelf. Ze heeft zo lang mogelijk geprobeerd om in Rusland te blijven werken, schrijft ze. ‘Ik was nog lang niet klaar – maar het kon niet meer.’

De andere correspondent van NOS Nieuws in Rusland, Geert Groot Koerkamp, blijft vooralsnog wel in het land. Koerkamp is tevens werkzaam voor de Volkskrant. Enkele maanden voor het begin van de invasie werd toenmalig Volkskrant-correspondent Tom Vennink Rusland uitgezet, officieel vanwege administratieve overtredingen.

Pepijn de Lange

Lees ook dit interview met Iris de Graaf uit april vorig jaar: ‘Voor mijn ogen veranderde Rusland in een soort Noord-Korea’