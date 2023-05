Live: Rusland voert opnieuw nachtelijke luchtaanvallen uit, schade in meerdere provincies • Scholz wil binnenkort weer met Poetin praten

Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïense steden. Dat melden Oekraïense functionarissen. Hoewel de Oekraïners een groot deel van de raketten en drones wisten te onderscheppen, raakten in de hoofdstad Kyiv een winkelcentrum, een woning en diverse auto's beschadigd. Ook in de provincies Charkiv en Dnipropetrovsk was er schade.

via Reuters - Brandweerlieden zijn vanochtend bezig bij een gebouw van een transportbedrijf in de Oekraïense stad Dnipro (provincie Dnipropetrovsk) dat door een Russische raketaanval werd getroffen.

Met een nieuwe Oekraïens offensief voor de deur hebben de Russen deze maand hun luchtaanvallen geïntensiveerd. De aanval van afgelopen nacht was de dertiende tot nu toe deze maand. In het najaar richt Rusland zich vooral op de Oekraïense infrastructuur, nu concentreert het zich op militaire doelen. Of de laatste aanvallen ook op militaire doelen waren gericht, is niet duidelijk.

Net als bij eerdere aanvallen sloeg het Oekraïense leger vannacht een groot deel van de luchtaanval af. Bij Kyiv haalde de Oekraïense luchtmacht naar eigen zeggen tien raketten uit de lucht die waren afgevuurd vanuit de Kaspische Zee. Ook ruim twintig kamikazedrones van Iraanse makelij werden neergehaald. Voor zover bekend vielen er geen doden of gewonden.

Pepijn de Lange