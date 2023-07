Live: Rusland voert droneaanval uit op Kyiv • Belarus gaat ‘onvriendelijke’ buitenlandse media verbannen

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 30 juni:

• Rusland vermindert geleidelijk het aantal personeelsleden dat werkt in de bezette kerncentrale in Zaporizja. Dat heeft de Oekraïense militaire inlichtingendienst gezegd. Personeel dat nog aanwezig is, zou gezegd zijn ‘Oekraïne de schuld te geven als zich een noodsituatie voordoet’.

• De VS overwegen clustermunitie naar Oekraïne te sturen om de goed ingegraven Russische soldaten hard te treffen. Clusterbommen- en granaten, die tientallen kleine bommetjes verspreiden, zijn al decennialang controversieel.

• Oekraïense troepen hebben kleine successen geboekt bij het offensief rondom de stad Bachmoet, volgens denktank Institute for the Study of War (ISW) op basis van bronnen binnen de Oekraïense legertop.

Lees hier het volledige liveblog van vrijdag terug.