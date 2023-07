Live: Rusland verhoogt maximale leeftijd voor dienstplicht van 27 naar 30 jaar

De Russische maximale dienstplichtleeftijd gaat omhoog van 27 naar 30 jaar. De Doema heeft vandaag ingestemd met een wet die daarin voorziet. De wijziging gaat per 1 januari in. Alle Russische mannen tussen de 18 en 30 jaar moeten straks één jaar dienstplicht vervullen, of een alternatieve training volgen als ze studeren. Twee keer per jaar wordt een nieuwe groep dienstplichtigen opgeroepen.

In voorlopige versies van de wet ging niet alleen de maximale dienstplichtleeftijd omhoog, maar de minimale leeftijd ook, van 18 naar 21 jaar. Daar is in de definitieve wettekst van afgezien. Volgens de voorzitter van de defensiecommissie van de Doema is dat nodig vanwege de demografische situatie in Rusland. Door de nieuwe wet blijft het aantal opgeroepen dienstplichtigen per halfjaarlijkse selectieronde stabiel op zo’n 150 duizend.

Voor de oorlog in Oekraïne lijkt de maatregel geen directe gevolgen te hebben. Er vechten geen nieuw opgeroepen dienstplichtigen mee aan het front. De groep van 300 duizend mannen die vorig jaar werden opgeroepen tijdens de Russische ‘gedeeltelijke mobilisatie’ bestaat wel deels uit voormalig dienstplichtigen. Honderdduizenden Russen vertrokken uit het land nadat die mobilisatie was aangekondigd.

De vrees bestaat dat er in de toekomst mogelijk toch dienstplichtigen in Oekraïne worden ingezet. De Russische wet schrijft voor dat dienstplichtigen alleen in Rusland mogen worden gestationeerd, maar Rusland beschouwt sinds vorig jaar vier bezette Oekraïense gebieden als eigen grondgebied. Ook zouden er meer professionele militairen naar Oekraïne gestuurd kunnen worden als dienstplichtigen hun taken in Rusland overnemen.

Joram Bolle