Live: Rusland vaardigt arrestatiebevel uit tegen aanklager die Poetin wil laten arresteren • ‘VS steunen F16-training Oekraïense piloten’

De Oost-Oekraïense stad Bachmoet is al driekwart jaar het toneel van zware gevechten. Russische troepen hebben de stad inmiddels grotendeels in handen, maar weinig gebouwen staan nog overeind. Satellietbeelden laten de verwoesting in Bachmoet zien.

AP/Maxar Technologies - Boven: het cultureel centrum van Bachmoet en enkele winkels, 8 mei 2022. Onder: dezelfde gebouwen op 15 mei 2023.

Het cultureel centrum ligt niet ver van de Bachmoetka-rivier die door de stad stroomt. De Russische opmars begon ten oosten van de rivier. In maart drongen troepen van het Russische huurlingenleger Wagner door tot de westelijke oever, waar het stadscentrum van Bachmoet ligt.

AP/Maxar Technologies - Een school en enkele appartementencomplexen in het uiterste westen van Bachmoet, nabij de weg naar Tsjasiv Jar.

De weg van Bachmoet naar het nabijgelegen dorpje Tsjasiv Jar wordt ook wel ‘weg van het leven’ genoemd. Tsjasiv Jar ligt ongeveer vijftien kilometer ten westen van Bachmoet. De weg was lange tijd de enige aanvoerroute naar de stad die niet door de Russen was geblokkeerd. Ten noorden van deze weg wist Oekraïne recent enige terreinwinst te boeken.

AP/Maxar Technologies - Een wijk met appartementengebouwen in het zuiden van Bachmoet.

Langs het zuidwesten van Bachmoet loopt de weg naar Ivanivske. In april veroverden Russische troepen het gebied ten zuiden van deze weg, waardoor Oekraïne die niet langer kon gebruiken voor de bevoorrading. Deze maand heeft het Oekraïense leger de Russen nabij Ivanivske een stuk teruggedrongen.

AP/Maxar Technologies - De radiotoren van Bachmoet en universiteitsgebouwen, in het zuidwesten van de stad.

De afgelopen twee weken zijn er twee ontwikkelingen in de strijd om Bachmoet. In de stad zelf rukt Rusland op, zij het zeer langzaam en gepaard met gigantische verliezen. Op de westflank wint Oekraïne juist terrein, zowel in het noordwesten bij de weg naar Tsjasiv Jar als in het zuidwesten, in de richting van Ivanivske.

Door die terreinwinst kan Oekraïne zijn soldaten in de stad iets ontlasten, na twee maanden lang omsingeld te zijn geweest. Met name het heroverde terrein in het heuvelachtige noordwesten heeft voor Oekraïne grote strategische waarde.

Daan de Vries

Lees ook dit overzicht van de ontwikkelingen rond Bachmoet, dat afgelopen maandag verscheen: Twee gezichten in de strijd om Bachmoet.