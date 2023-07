Live: Rusland: twee doden door ‘noodgeval’ op Krimbrug, explosies gehoord

Door een ‘noodgeval’ op een door Rusland gebouwde brug naar de Krim zijn in de nacht van zondag op maandag twee doden gevallen. Dat meldt de gouverneur van de Russische grensregio Belgorod, die laat weten dat het gaat om twee ouders, wier kind gewond raakte.

Eerder vanochtend meldde de Russische gouverneur Sergej Aksjonov op Telegram dat er op de brug een noodgeval had plaatsgevonden waardoor er geen verkeer mogelijk was. Aksjonov liet daarbij alleen weten dat het ging om een noodsituatie bij de 145ste pilaar onder de brug die de Krim verbindt met de Russische regio Krasnodar. Volgens de Russische nieuwssite RBC zijn er afgelopen nacht explosies gehoord op de brug. Op een Telegramkanaal dat volgens persbureau Reuters in verband wordt gebracht met de Wagner Groep wordt gemeld dat er twee aanvallen op de brug hebben plaatsgevonden.

Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat er schade is aan zowel de weg als de spoorlijn die ook over de brug loopt. De 19 kilometer lange Krimbrug stortte in oktober al deels in na een ontploffing die volgens Moskou onderdeel was van een aanval van Oekraïne. Dat land gaf maanden later pas indirect toe iets met de aanval van doen te hebben gehad. De brug is van groot belang voor Rusland vanwege de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne.

De Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee, werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Vorige maand beschadigden Oekraïense raketten een brug van de regio Cherson naar de Krim hevig.

Reuters - De Krimbrug vanochtend.

ANP/Redactie