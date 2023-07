Live: Rusland trekt zich terug uit graandeal • ‘Oekraïense drones veroorzaakten schade Krimbrug’

Het Russische ministerie van Defensie heeft de afgelopen tijd meerdere commandanten vervangen die kritiek hadden op de strategie en de legerleiding. Dat stelt de gerenommeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Het nieuws komt nadat vorige week naar buiten was gekomen dat Ivan Popov, een van de bekendste Russische generaals, opzij was geschoven na kritiek op de legerleiding.

Het vervangen van de commandanten heeft niets met hun militaire prestaties te maken. Volgens de denktank zou het zelfs gaan om commandanten van Russische legereenheden die succes boeken op het slagveld. Opstandigheid zou toenemen in meerdere lagen van het leger. Dit is, volgens ISW, deels het gevolg van de zwakke positie van het ministerie van Defensie.

De Russische president Vladimir Poetin geeft zijn defensieminister Sergej Sjojgoe voortdurend de schuld van militaire nederlagen en dat zou diens gezag ondermijnen. Het lukt Sjojgoe maar matig de opstandigheid de kop in te drukken en daarom zou hij zich gedwongen voelen kritische commandanten en generaals als Popov te vervangen.

In de aanloop naar de opstand van het Wagnerleger vorige maand was Wagnerleider Jevgeni Prigozjin eveneens zeer kritisch over Sjojgoe. Tijdens de opstand eiste Prigozjin het vertrek van Sjojgoe en legerleider Gerasimov.

Dylan van Bekkum