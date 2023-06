Live: Rusland sleept Wagnerbaas Prigozjin voor de rechter voor ‘oproep tot muiterij’ • Russische media: in Moskou voltallige politie in staat van paraatheid

Het Oekraïense ministerie van Gezondheid waarschuwt burgers om niet preventief jodiumtabletten in te nemen. Nadat president Volodymyr Zelensky gisteren had gewaarschuwd dat Rusland een aanslag op de kerncentrale bij Zaporizja overweegt, zouden sommige Oekraïners in paniek zijn geraakt. Volgens het ministerie van Gezondheid is daar echter geen reden toe.

Zorgen om de grootste kerncentrale bij Zaporizja zijn er al sinds het begin van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Het complex, dat in handen is van het Russische leger, wordt regelmatig onder vuur genomen. Na de doorbraak van de Kachovkadam dreigde de kerncentrale zonder koelwater te komen te zitten. In 1986 vond in het Oekraïense Tsjernobyl de grootste kernramp uit de geschiedenis plaats.

Mocht het tot een kernramp komen, dan zal dat gevolgen hebben voor de hele regio, vertelde stralingsdeskundige Lars Roobol van het RIVM begin deze maand aan de Volkskrant. Het gevaar voor Nederland is nihil. ‘Bij de ramp met Tsjernobyl in 1986 ging het om een kerncentrale in vol bedrijf, gecombineerd met een enorme brand’, zegt Roobol. ‘Nu, met een reeds uitgeschakelde kernreactor in Oekraïne op tweeduizend kilometer zijn de risico’s hier nog veel kleiner.’

