Live: Rusland overweegt ‘verkiezingen’ in bezet gebied uit te stellen • Zelensky noemt Poetin ‘zwak’ en ziet diens macht afbrokkelen

De voorzitter van de Russische kiescommissie, Ella Panfilova, heeft president Vladimir Poetin ingelicht dat het misschien niet mogelijk zal zijn om lokale verkiezingen te houden in de vier Oekraïense provincies die Rusland vorig jaar illegaal heeft geannexeerd. Russische autoriteiten willen op 10 september lokale ‘verkiezingen’ houden in Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson, de vier provincies die deels door Rusland bezet zijn.

Geen van de provincies is echter volledig in Russische handen en overal wordt dagelijks gevochten. ‘Aangezien de situatie ingewikkeld is, kan er van alles gebeuren’, aldus Panfilova tegen Poetin op beelden van hun overleg. ‘Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen – in sommige gebieden kan de situatie dramatisch verslechteren – en we zien dat er een ernstig gevaar is voor het leven en de gezondheid van de inwoners, dan hebben we het recht om deze verkiezingen uit te stellen. We zullen daar zeker gebruik van maken als er serieuze redenen voor zijn.’ Poetins antwoord was kort: ‘Begrepen.’

De annexatie van de vier provincies gebeurde in strijd met het internationaal recht, en is naast Rusland alleen door Syrië en Noord-Korea erkend. Voorafgaand aan die annexatie organiseerden de Russische bezetters schijnreferenda om de annexatie te verantwoorden. Het is onduidelijk waarom die ‘referenda’ wel gehouden konden worden in oorlogsgebied, en de lokale verkiezingen mogelijk niet.

Maarten Albers