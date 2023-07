Live: Rusland ontbindt coördinatiecentrum voor graanakkoord in Istanbul • Russische aanvallen op Oekraïense havensteden wraakacties voor aanslag Krimbrug

Na bezoeken aan Moskou en Kyiv heeft paus Franciscus kardinaal Matteo Zuppi, die in opdracht van de paus bezig is met een vredesmissie voor de oorlog in Oekraïne, naar Washington gestuurd. Daar zal hij dinsdag een ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Joe Biden.

Biden en Zuppi zullen het volgens het Witte Huis hebben over onder meer ‘het lijden veroorzaakt door de meedogenloze oorlog van Rusland in Oekraïne’, de inspanningen van zowel de Verenigde Staten als het Vaticaan om humanitaire hulp te bieden en de focus van de Heilige Stoel op de repatriatie van de ‘duizenden en duizenden Oekraïense kinderen’ die onder dwang ‘naar concentratiekampen in Rusland of in door Rusland bezette gebieden zijn gestuurd’.

Zuppi sprak vorige maand in Moskou met patriarch Kirill, de geestelijke leider van de Russisch-orthodoxe kerk, en de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova. Daarvoor had hij in Kyiv een overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Paus Franciscus heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een vredesoplossing in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog in februari vorig jaar heeft het Vaticaan zich herhaaldelijk aangeboden als bemiddelaar.

