Live: ‘Rusland maant medewerkers kerncentrale Zaporizja het terrein voor 5 juli te verlaten’ • Kyiv heeft tien Shahed-drones uit de lucht geschoten boven regio Zaporizja

Omdat de Russische president Vladimir Poetin 'enigszins verzwakt' is na de kortstondige muiterij van het Wagner-huurlingenleger, moeten de Verenigde Staten nu een vredesdeal tussen Oekraïne en Rusland afdwingen. Dat zegt de 77-jarige oud-president Donald Trump in een interview met persbureau Reuters.

'Ik wil dat er niet langer mensen sterven vanwege deze belachelijke oorlog', zei Trump. Volgens hem heeft Oekraïne zich energiek geweerd sinds buurland Rusland in februari vorig jaar binnenviel en heeft het land daarmee 'krediet' verdiend.

Toch sluit de Republikeinse presidentskandidaat niet uit dat Oekraïne grondgebied zal moeten opgeven bij een mogelijk vredesakkoord. De VS en zijn bondgenoten in de Navo willen dat Rusland zich terugtrekt uit de gebieden die het heeft ingenomen in het oosten van Oekraïne. Mocht Trump volgend jaar weer tot president gekozen worden, dan zou over alles kunnen worden onderhandeld, zegt hij.

'Ik denk dat het belangrijkste dat de VS op dit moment zouden moeten doen, vrede sluiten is, Rusland en Oekraïne samenbrengen en vrede sluiten. Het kan', aldus Trump. 'Dit is het moment om het te doen, om de twee partijen bij elkaar te krijgen om vrede af te dwingen.'

Volgens Trump staat Poetin minder sterk sinds de kortstondige opstand van huurlingenleger Wagner afgelopen weekend. 'Je zou kunnen zeggen dat Poetin er nog steeds is, hij is nog steeds sterk, maar hij is enigszins verzwakt, in ieder geval in de hoofden van veel mensen.' Tegelijk betwijfelt Trump of het vertrek van Poetin echt wenselijk is. 'Je weet niet wat het alternatief is. Het kan beter, maar het kan veel slechter', aldus Trump. (ANP/Reuters)