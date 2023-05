Live: Rusland komt tegemoet aan eis om meer wapens, zegt Wagner-baas Prigozjin • Russische schrijver Prilepin ontwaakt uit coma na aanslag

De Russische nationalistische schrijver Zakhar Prilepin is wakker geworden uit een kunstmatig coma. Dat meldt de gouverneur van de regio Nizjni Novgorod. Prilepin, die de Russische invasie in Oekraïne steunt, werd zaterdag verwond door een autobom. Zijn chauffeur kwam daarbij om het leven.

De toestand van Prilepin zou volgens zijn artsen stabiel zijn. De Russen zeggen een verdachte te hebben gearresteerd. Hij zou in opdracht van de Oekraïense geheime dienst hebben gehandeld, beweren zij. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanval.

Prilepin is een kwikzilverachtige figuur, de best gelezen schrijver van Rusland en een oorlogsveteraan die vocht in de Tsjetsjeense oorlog. Hij is uitgesproken nationalistisch, maar ook kritisch op Poetin. In 2014, het jaar waarin Poetin de Oekraïense Krim annexeerde, verweet de schrijver de president openlijk dat hij een slappeling was, omdat hij niet ook de provincies Loehansk en de Donbas had geannexeerd. Poetin slikte de kritiek van Prilepin, die op een grote fanschare kan rekenen.

Het is niet de eerste keer dat op Russisch grondgebied prominente figuren het slachtoffer worden van een aanslag. Onlangs kwam de bekende militaire blogger Vladlen Tatarski al om door een bomaanval in een café in Sint-Petersburg. En vorig jaar augustus werd bij een andere aanslag in Rusland de dochter van de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin gedood. Moskou beschuldigde beide keren Oekraïne, Kyiv ontkende.

via Reuters - De Russische autoriteiten gaven beelden vrij van de man die is gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de aanslag op Prilepin. De man zou in opdracht van de Oekraïense veiligheidsdiensten hebben gehandeld.

Abel Bormans