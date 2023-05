Live: Rusland en China moeten handelssamenwerking verbeteren, zegt president Xi • Russische autoriteiten op de Krim kondigen nieuwe onteigeningen aan

Rusland en China ondertekenen naar verwachting vandaag een reeks nieuwe bilaterale overeenkomsten om hun onderlinge band te verstevigen. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. De nieuwe afspraken zijn het resultaat van het bezoek van de Russische premier Michaïl Misjoestin, die sinds maandagavond in Beijing is.

ANP / EPA - De Russische premier Michaïl Misjoestin (rechts) en zijn Chinese ambtsgenoot Li Qiang vanochtend tijdens de welkomstceremonie in Beijing.

Omdat Rusland na de grootschalige invasie in Oekraïne in de geopolitiek geïsoleerd is geraakt, probeert het zijn relatie met China te versterken. Onlangs vonden de twee landen elkaar in hun kritiek op de G7-top in het Japanse Hiroshima. De economische grootmachten die aan dit overleg meededen, zouden een ‘anti-China-’ en ‘anti-Ruslandbeleid’ voeren. De handel tussen China en Rusland is sinds de oorlog toegenomen.

Premier Misjoestin is de hoogste Russische functionaris die China bezoekt sinds het begin van de invasie in februari vorig jaar. Vanochtend zei hij dat de betrekkingen tussen de twee landen ‘op een ongekend hoog niveau’ zijn. ‘Zoals onze Chinese vrienden zeggen: eenheid maakt het mogelijk om bergen te verzetten’, aldus Misjoestin. In maart bracht de Chinese president Xi Jinping al een bezoek aan Moskou.

Pepijn de Lange