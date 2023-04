Live: Rusland breidt verdedigingswerken in provincie Zaporizja verder uit, meldt Britse Defensie • Uitgelekte documenten Pentagon: Servië levert wapens aan Oekraïne

Het Russische leger heeft de afgelopen weken de verdedigingslinies in de provincie Zaporizja verder versterkt. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de oorlog. Het Russische leger zou nu over een breedte van 120 kilometer drie verdedigingslinies hebben aangelegd.

Volgens de Britten is Rusland ervan overtuigd dat het Oekraïense leger een aanval op de in de provincie gelegen stad Melitopol overweegt. Enkele dagen na het begin van de grootschalige invasie van vorig jaar namen Russische soldaten deze stad in. Sindsdien gebruikt het Russische leger het gebied rondom de stad als logistieke corridor om de Russische troepen in Oost-Oekraïne te bevoorraden. Met een aanval op Melitopol kunnen de Oekraïners de bevoorrading van de Russen afsnijden en de Krim isoleren.

Of de verdedigingswerken bij een eventueel Oekraïens tegenoffensief effectief zijn, moet nog blijken, concluderen de Britten. De linies hebben de potentie om een ‘formidabel obstakel’ te vormen, maar daarvoor moeten de Russen wel voldoende soldaten en artillerie kunnen inzetten. Volgens de Britten is niet duidelijk of het Russische leger dat momenteel zou kunnen opbrengen.

Pepijn de Lange

Lees ook deze analyse van buitenlandredacteur Stieven Ramdharie: Wordt 2023 een beslissend jaar voor de oorlog in Oekraïne? Drie militaire scenario’s