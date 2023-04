Live: Rusland bevestigt ontslag van de ‘slager van Marioepol’ • ‘Tien brandstoftanks vernietigd bij brand na droneaanval Sebastopol’

De Oekraïense plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken noemt het ‘niet onrealistisch’ dat Beijing kan bemiddelen in de oorlog met Rusland. Andri Melnyk, tot vorig jaar ambassadeur in Duitsland, deed deze uitspraak in een interview met Duitse media, onder meer gepubliceerd in de Berliner Morgenpost.

Eerder deze week belde de Chinese president Xi Jinping voor het eerst sinds de Russische invasie begon met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. China werpt zich op als neutrale partij in het conflict, maar staat in de ogen van het Westen te veel aan de kant van Rusland. Zo weigert het land de invasie te veroordelen en ging president Xi op bezoek bij Poetin in Moskou.

Volgens Melnyk was het telefoongesprek ‘een belangrijke stap in de relaties met China en richting het beëindigen van de Russische agressie’. Wel voegde hij eraan toe niet te weten of de Chinezen er hetzelfde over denken.

Hij zei verder dat de Chinezen ‘uiteraard’ eigen belangen nastreven, maar volgens hem is het ook in het belang van Beijing dat de oorlog eindigt. Daarnaast benadrukte hij nog maar eens dat de complete terugtrekking van Russische troepen van Oekraïens grondgebied voor Kyiv een belangrijke voorwaarde is voor vrede.

Niels Waarlo

ANP / EPA - Zelensky tijdens het telefoongesprek met de Chinese president Xi Jinping. Deze foto is verspreid door de Oekraïense autoriteiten.

