Live: Rusland beschuldigt Oekraïne van aanvalspoging op Kremlin, Poetin niet aanwezig • Oekraïne ontkent iedere betrokkenheid

Na de Verenigde Staten, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Brussel en vandaag Finland krijgt ook Duitsland een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Op uitnodiging van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz komt Zelensky op 13 mei voor het eerst sinds het begin van de Oekraïne-oorlog naar Berlijn, waar hij vermoedelijk zal pleiten voor meer Duitse wapensteun aan Oekraïne. Duitse media meldden het bezoek woensdagmiddag. De Duitse politie heeft het nieuws bevestigd.

Duitsland is onder EU-landen in absolute bedragen de grootste financiële en humanitaire donor voor Oekraïne en speelt een hoofdrol bij militaire steun. Die laatste kwam echter moeilijk op gang, en is het afgelopen jaar vaak trager gegaan dan beloofd. Dat leidde tot forse kritiek vanuit Kyiv en van westerse bondgenoten. Eind januari liep de spanning hoog op rond de levering van Leopard 2-gevechtstanks. Duitsland ging uiteindelijk overstag, nadat de VS hadden beloofd een aantal Abrams-tanks te sturen.

In maart vorig jaar trok Zelensky fel van leer tegenover de Bondsdag, in een toespraak per videoverbinding. Hij verweet Duitsland dat het veel te traag was met steun en bovendien de weg had geëffend voor de Russische invasie in Oekraïne. Onder de voormalige bondskanselier Angela Merkel verzette Duitsland zich in het verleden fel tegen een EU- en Navo-kandidaatlidmaatschap voor Oekraïne. Ook maakte Duitsland zich afhankelijk van Russisch gas, wat Moskou miljarden euro’s opleverde.

In december maakte Zelensky zijn eerste buitenlandse reis sinds het begin van de oorlog, naar Washington. In februari verscheen hij achtereenvolgens in Londen, Parijs, Brussel en de Poolse stad Rzeszów. Deze woensdag verscheen Zelensky in Helsinki, waar hij de Finse president, Scandinavische leiders en de premier van IJsland ontmoette.

Duitsland-correspondent Remco Andersen