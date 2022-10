Live: Rusland begonnen met ‘evacuatie’ van tienduizenden Oekraïense inwoners uit regio Charkiv • EU beraadt zich op nieuwe sancties tegen Iran vanwege levering kamikazedrones

De Russische aanvallen op elektriciteitscentrales en andere infrastructuur in Oekraïne zijn ‘onvervalste terreurdaden’ en ‘oorlogsmisdaden’, aldus voorzitter Ursula von der Leyen.

Slecht leiderschap in het Russisch leger veroorzaakt een laag moreel onder de soldaten, schrijft het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update over de oorlog.