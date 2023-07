Live: Ruim 300 vluchten geschrapt op Schiphol vanwege noodweer • Code rood van kracht in noordwesten

Het KNMI heeft in het noordwesten van Nederland code rood afgekondigd vanwege zware windstoten. Aanvankelijk ging het KNMI nog uit van code oranje in de kustgebieden, maar kort voor 08.00 uur schroefde het weerinstituut dat voor Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeer op naar code rood. In Zuid-Holland is code oranje van kracht, en vanaf later in de ochtend ook in Overijssel, Drenthe, Groningen en de Wadden. In de rest van het land geldt code geel.

In het gebied waar code rood van kracht is, raadt Rijkswaterstaat automobilisten aan om hun reis waar mogelijk uit te stellen. Daarnaast is het onverstandig om met een caravan of aanhanger de weg op te gaan. Ook elders moeten weggebruikers extra alert zijn, bijvoorbeeld omdat er takken op de weg terecht kunnen komen.

Vanwege de storm legt de NS vanaf half negen het treinverkeer stil in Noord-Holland en Flevoland. Vanaf half tien valt ook het treinverkeer rond Amersfoort en Zwolle weg.

Maarten Albers