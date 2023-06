Live: Relatief weinig schade na nachtelijke luchtaanvallen op Oekraïense steden • Wagner rekruteert mensen met ‘achtergrond in de gaming’ als drone-specialist

Het Russische huurlingenleger Wagner rekruteert momenteel gamers voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War in zijn dagelijkse update over de oorlog. Op Russische socialemediakanalen worden personen tussen de 21 en 35 jaar met een ‘achtergrond in de gaming’ gevraagd zich bij Wagner aan te sluiten. Ook zonder militaire ervaring zouden zij als drone-specialisten aan de slag kunnen.

De nieuwe rekruten moeten de aanzienlijke verliezen compenseren die Wagner tot dusver in Oekraïne heeft geleden. Eind mei wist het huurlingenleger Bachmoet in te nemen. Bij de maandenlange strijd om die Oost-Oekraïense stad sneuvelden volgens Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin meer dan 20 duizend huurlingen. De helft van die doden betrof strijders die Wagner in gevangenissen rekruteerde.

Ondertussen blijft Prigozjin kritiek uiten op het Russische ministerie van Defensie en de leiding van het reguliere leger. Gisteren meldde Prigozjin dat hij al drie dagen wacht op een reactie van het Russische ministerie op een contract waar de autoriteiten zelf om gevraagd hadden. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn Prigozjins uitspraken ‘hoogstwaarschijnlijk een nieuwe, opzettelijke poging om de officiële militaire autoriteiten te ondermijnen’.

Pepijn de Lange

