Liveblog Afghanistan

Live: Regering en Taliban om de tafel in Qatar • Nederland stuurt vliegtuig voor tolken en personeel

De Taliban zijn de buitenwijken van Kabul ingetrokken en sturen aan op een vreedzame overgave van de regering. Mogelijk stapt president Ashraf Ghani in de loop van zondag op. Volg hier het laatste nieuws over de ontwikkelingen in Afghanistan.