Live: Rechterhand Ramzan Kadyrov gewond geraakt bij raketaanval Zaporizja • Zes doden bij Russische raketaanvallen

Adam Delimchanov, de rechterhand van de Tsjetsjeense leider Ramzam Kadyrov, is getroffen door een raketaanval in de Oekraïense provincie Zaporizja. Dat meldt Zvezda, de televisiezender van het Russische ministerie van Defensie. De zender weerspreekt daarmee eerdere berichten uit Oekraïense Telegramkanalen dat Delimchanov bij de aanval zou zijn omgekomen. Kadyrov schrijft op zijn Telegramkanaal dat hij geen contact kan krijgen met Delimchanov, die hij 'mijn dierbare broer' noemt. Opmerkelijk genoeg vraagt hij de Oekraïense inlichtingendiensten om meer informatie over de precieze tijd en plaats van de aanslag.

Volgens Oekraïense bronnen vond de aanslag in de buurt van de stad Prymorsk, in het bezette deel van de Oekraïense provincie Zaporizja. Oekraïense inlichtingendiensten stuitten min of meer toevallig op de colonne auto’s waarin Delimchanov zich bevond, waarna het Oekraïense leger die onder vuur nam. Delimchanov zou de tweede prominente Russische militair zijn die Oekraïne weet te raken sinds het begin van het tegenoffensief. Maandag kwam in dezelfde stad de Russische generaal Sergej Gorjatsjev om het leven bij een grote Oekraïense raketaanval.

Delimchanov is de leider van het beruchte Achmat-bataljon, een Tsjetsjeense paramilitaire organisatie. Het bataljon is vernoemd naar Achmat Kadyrov, de vader van de huidige Tsjetsjeense leider, die in 2004 omkwam bij een bomaanslag. Achmat-strijders, die ook wel Kadyrovtsy worden genoemd, staan bekend om hun wreedheid. Ze waren betrokken bij de Russische interventie in de Syrische burgeroorlog, en zijn vanaf de eerste dagen van de Russische invasie actief in Oekraïne. Hun precieze rol is onduidelijk, maar het is zeker dat Kadyrovtsy actief waren bij het beleg van Marioepol in het voorjaar van 2022.

Daan de Vries