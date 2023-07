Live: PvdA en GroenLinks willen met één lijsttrekker en één programma de verkiezingen in

Mocht het CDA voor de komende verkiezingen op zoek moeten naar een nieuwe lijsttrekker, dan is minister Hugo de Jonge (Wonen) niet beschikbaar. Dat zei hij gisteravond in talkshow Op1. De Jonge noemt een mogelijk leiderschap van hem ‘niet logisch’. Hij wil ook niet op een andere plek op de CDA-lijst.

De Jonge was vanaf juni 2020 leider van het CDA, het was de bedoeling dat de partij met hem de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 in ging. Maar na druk vanuit de partij en doordat zijn functie van coronaminister zeer veel tijd in beslag nam, stopte hij in december 2020 alweer. Daarna nam Wopke Hoekstra het leiderschap over.

Hoekstra’s positie als leider van het CDA is na drie slecht verlopen verkiezingen omstreden. De Jonge weigerde zich gisteravond achter Hoekstra als toekomstig leider van het CDA te scharen. ‘Ik vind echt dat hij voor zichzelf moet afwegen of hij het nog een keer doet. Het is niet aan mij’, zei hij bij Op1.

Dylan van Bekkum