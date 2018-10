Live: Proces tegen Willem Holleeder gaat cruciale fase in

In de zaak-Holleeder worden deze week de dossiers Agenda en Perugia behandeld. Ofwel: de moorden op hasj- en vastgoedhandelaar Kees Houtman (2 november 2005) en op kroegbaas Thomas van der Bijl (20 april 2006). Verslaggever Wil Thijssen blogt vanuit de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Holleeders advocaat grijpt in

Holleeders advocaat Sander Janssen grijpt in: er zijn kanttekeningen geplaatst bij de verklaring van deze getuige – Jesse R. droeg bijvoorbeeld nooit een bril, zoals ze beschreef. Janssen vraagt ‘of we het Passage-proces hier helemaal over gaan doen?’

Remmers en kroongetuige La S. zijn veroordeeld, antwoordt de rechter, en stelt dat Janssen dit soort kanttekeningen kwijt kan in zijn pleidooi. Janssen zal aanvullen met kanttekeningen waar hij dat nodig vindt.

Dossier Agenda, over de doodgeschoten Kees Houtman

Nu start dossier Agenda, Kees Houtman, doodgeschoten op 2 november 2005 voor zijn huis in Amsterdam. Willem Holleeder is ten laste gelegd dat hij de moord heeft laten uitvoeren door Jessy R. en kroongetuige Peter la S. (beiden veroordeeld in het liquidatieproces Passage). In Passage werd de zin fameus dat Willem Holleeder over Kees Houtman zou hebben gezegd: ‘Osdorp eerst’.

Peter la S. is hiervoor onherroepelijk veroordeeld, hij kreeg, met strafkorting omdat hij als kroongetuige samenwerkte met justitie, een celstraf van 8 jaar. Jesse R. kreeg levenslang in het proces Passage. Cassatie loopt nog. Ook Dino S. is veroordeeld tot levenslang, ook daarin loopt cassatie.

De rechter benoemt eerst de feiten. Op 2 nov 2005 kreeg de politie de melding dat er een slachtoffer ligt van een schietpartij op nummer 21. Was Kees Houtman (geb. dec 1959). Is door minstens 7 kogels geraakt. Zijn weduwe, Maria Houtman, was getuige. Ze zag twee in het zwart geklede mannen weglopen. Houtman riep nog: ‘Kankerlijers!’

Een buurvrouw die de hond uitliet keek een van beide veroordeelden in het gezicht, en heeft een beschrijving gegeven die overeenkomt met het uiterlijk van Jesse R.

Holleeder blijft in voorlopige hechtenis

De rechtbank begint de zitting met een uitspraak over Holleeders verzoek tot opheffing van zijn voorlopige hechtenis, omdat er te weinig bewijs tegen hem zou zijn. De ernstige bezwaren voor de moord op vastgoedbaron Willem Endstra zijn nog steeds aanwezig, dus de voorlopige hechtenis blijft gerechtvaardigd.

