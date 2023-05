Live: Prigozjin voert druk verder op: Wagner-leger dreigt zich terug te trekken uit Bachmoet • Opnieuw brand in Zuid-Russische olieraffinaderij

Voor de tweede dag op rij heeft brand gewoed in een olieraffinaderij in Ilski, een dorp in de buurt van de Zuid-Russische stad Krasnodar. Russische staatspersbureaus melden dat het vuur ontstond na een droneaanval, maar dat viel niet onafhankelijk te verifiëren. Volgens persbureau Ria Novosti is de brand inmiddels geblust. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

De laatste dagen komen opvallend veel berichten uit Rusland over vermeende droneaanvallen. De olieraffinaderij in Ilski, die niet ver van de grens met Oekraïne ligt, stond in de nacht van woensdag op donderdag ook al enkele uren in brand. Eerder in de week vlogen al vergelijkbare faciliteiten in brand in Sebastopol en Volna.

Vaak geeft Rusland Oekraïne de schuld van dit soort incidenten, maar dat is bij de branden in de olieraffinaderij in Ilski nog niet gebeurd. De Oekraïense regering eist zelden de verantwoordelijkheid op voor aanvallen op Russisch grondgebied.

Pepijn de Lange