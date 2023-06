Live: Prigozjin: onze troepen zullen rechtsomkeert maken • Ministerie adviseert Nederlanders Rusland te verlaten

Premier Mark Rutte en enkele ministers hebben zaterdagmiddag een gesprek gehad over de ontwikkelingen in Rusland. Bij het gesprek met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Ollongren van Defensie en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken waren ook inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanwezig.

Op Twitter liet Rutte weten dat het kabinet de situatie blijft monitoren. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie liet eerder vandaag weten dat het nog ‘veel te vroeg’ is om conclusies te trekken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie ook in de gaten en heeft onder meer speciale aandacht voor Nederlanders die zich nu in Rusland bevinden. Eerder vandaag deed het ministerie opnieuw een oproep om het verblijf in Rusland te heroverwegen en als het mogelijk is het land te verlaten. Minister Hoekstra liet weten dat hij in nauw contact staat met de ambassade in Rusland.

Ook in andere landen is hoog overleg geweest over de situatie in Rusland. Onder meer in Polen, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn ministers bij elkaar geweest.

Hessel von Piekartz