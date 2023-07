Live: Prigozjin laat weer van zich horen: ‘Mars op Moskou grotendeels geslaagd’ • Voormalig topman van Oekraïense veiligheidsdienst aangeklaagd voor verraad

Het internationale centrum voor vervolging van Russische ‘agressie’ tegen Oekraïne is officieel geopend. Dit zogeheten International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression (ICPCA) is gevestigd in Den Haag. ‘De langverwachte dag is aangebroken’, schrijft hoofdaanklager Andri Kostin op Twitter.

De EU en individuele lidstaten besloten in februari dat dit onderzoekscentrum er moest komen. Om de opdrachtgevers en eindverantwoordelijken in het Kremlin te berechten is een internationaal ‘agressietribunaal’ noodzakelijk. Het centrum in Den Haag gaat het verzamelen van bewijsmateriaal voor Russische wandaden coördineren en aanklachten ‘voor een toekomstig tribunaal’ voorbereiden.

Het eveneens in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof (ICC) heeft geen jurisdictie om Rusland voor agressie tegen Oekraïne te vervolgen, omdat zowel Rusland als Oekraïne het ICC niet erkent. Het ICC onderzoekt wel al ruim een jaar misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden door Rusland. Daarbij gaat het vooral om individuen die daadwerkelijk misdrijven op het slagveld in Oekraïne hebben gepleegd.

Pepijn de Lange



Lees ook dit interview door wetenschapsredacteur Tonie Mudde met Iva Vukusic, expert oorlogsmisdaden bij de Universiteit Utrecht: ‘Ik sluit niet uit dat Poetin achter de tralies komt in Den Haag’