Live: Prigozjin is volgens Loekasjenko niet meer in Belarus, maar in St.-Petersburg

Bij een raketaanval op de stad Lviv in het westen van Oekraïne, is in de nacht van woensdag op donderdag een appartementencomplex beschadigd. Volgens de burgemeester van de stad is puin van de raketten op het gebouw terechtgekomen. Dat zou een brand hebben veroorzaakt, maar die is inmiddels geblust.

De burgemeester meldt op Twitter dat er zeker vier gewonden zijn gevallen, van wie er één naar het ziekenhuis is vervoerd. Hij zegt te verwachten dat die aantallen nog oplopen. Reddingswerkers zijn bezig bewoners onder het puin vandaan te halen, aldus de burgemeester, die zei onderweg te zijn naar het gebouw.

De gouverneur van de regio waar Lviv onder valt, spreekt van slachtoffers, maar gaf verder geen details. Hij meldde via Telegram dat er bij de aanval belangrijke infrastructuur in de stad is geraakt en beschadigd.

Eerder in de nacht is in veel delen van Oekraïne het luchtalarm afgegaan nadat kruisraketten het luchtruim van het land waren binnengedrongen. (ANP)