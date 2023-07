Live: Prigozjin is volgens Loekasjenko niet in Belarus, maar in St.-Petersburg • Zelensky bezoekt Bulgarije in aanloop naar Navo-top

Wagnerleider Jevgeni Prigozjin is niet meer in Belarus. Dat zegt de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko tegen het Belarussische persbureau Beita. Hij is volgens de president terug in St.-Petersburg, waar het hoofdkantoor van Wagner zit. Momenteel valt niet onafhankelijk te achterhalen waar Prigozjin precies is. Rusland en Prigozjin hebben nog niet gereageerd.

Na zijn muiterij op zaterdag 23 juni spraken Prigozjin en de Russische president Vladimir Poetin af dat hij, zonder verdere straf, naar Belarus zou inrukken. Vier dagen later kwam hij daar ook aan. De afspraak kwam tot stand na een interventie van Loekasjanko.

Die beweert nu dat Prigozjin niet meer in Belarus is. ‘Wat Prigozjin betreft, hij zit in St.-Petersburg. Hij is niet op Belarussische grondgebied’, zei Loekasjenko tegen Beita. Ogenschijnlijk bekommert hij zich niet meer om de Wagner-leider. ‘Waar hij nu precies is? Misschien is hij vanochtend naar Moskou gegaan.’

Loekasjenko voegde daar volgens Russisch staatspersbureau Tass aan toe dat de verplaatsing van Wagnertroepen naar Belarus, ook onderdeel van de afspraak op 23 juni, nog niet voltooid is.

Dylan van Bekkum

