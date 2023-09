Live politiek: Tunahan Kuzu (Denk) kondigt vertrek uit Tweede Kamer aan

Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu keert na de verkiezingen in november niet terug in de Tweede Kamer, laat hij weten in een verklaring. Wel leidt hij de verkiezingscampagne van de partij. Daarna blijift hij Denk op de achtergrond adviseren.

Kuzu kwam in 2012 in de Tweede Kamer voor de PvdA, de partij waarvoor hij al vier jaar in de Rotterdamse gemeenteraad had gezeten. Na twee jaar splitste hij zich samen met Selçuk Öztürk af, omdat de twee zich niet konden vinden in de integratiestandpunten van hun fractie en PvdA-minister Asscher. Ze gingen verder als groep Kuzu/Öztürk, waar in 2015 Denk uit voortkwam.

In maart 2020 droeg Kuzu onverwachts het leiderschap over aan Farid Azarkan. Kort daarop kwam naar buiten dat Kuzu een buitenechtelijke relatie had gehad met een medewerkster van Denk, die hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. Dit leidde tot een felle ruzie tussen Kuzu, Öztürk en Azarkan, die ze in mei 2020 bijlegden. Öztürk stelde zich in 2021 niet opnieuw verkiesbaar.

In zijn maandag gepubliceerde verklaring schrijft Kuzu dat het nu is aan een ‘nieuwe generatie ervaren fantastische volksvertegenwoordigers om het vaandel over te nemen’. Zondag werd bekend dat Stephan van Baarle Farid Azarkan opvolgt als fractievoorzitter. In Kuzu’s verklaring staat dat de Schiedamse wethouder Doğukan Ergin zijn ‘running-mate’ wordt.

Niels Waarlo