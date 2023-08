Live politiek: SP laat verkiezingsprogramma niet doorrekenen • Eerdmans opnieuw voorgedragen als lijsttrekker JA21 bij verkiezingen

Het CDA is in het diepste geheim bezig een ultieme lijmpoging te doen om Pieter Omtzigt terug te laten keren naar de partij. Omtzigt overweegt momenteel een eigen partij op te richten, maar partijvoorzitter Hans Huibers biedt Omtzigt een rol in het CDA aan. Dat meldt het AD.

Huibers heeft Omtzigt afgelopen woensdag in een brief gevraagd om in gesprek te gaan over een nieuwe samenwerking, bevestigen ingewijden aan de krant. In de top van het CDA wordt gesproken van ‘de verzoeningsbrief’.

In de brief biedt Huibers ook excuses voor hoe het CDA in het verleden is omgegaan met Omtzigt. Die excuses wil de partijvoorzitter ook nog eens persoonlijk maken in een gesprek, schrijft Huibers. In de brief wordt Omtzigt geroemd als een van de eersten die doorhadden wat er ‘fout zat’ in politiek Den Haag.

Het CDA zet in de brief vooral uiteen dat Omtzigt welkom is om terug te komen als Kamerlid voor die partij. Daarnaast worden ook andere vormen van samenwerking genoemd. Mocht Omtzigt toch besluiten een eigen partij te beginnen, dan zou hij als eenmansfractie bijvoorbeeld gebruik mogen maken van CDA-medewerkers. (ANP)