Live politiek: ‘Kabinet draagt minister Wopke Hoekstra voor als nieuwe Eurocommissaris na vertrek Timmermans’

Nu hij de stap naar verkiezingsdeelname definitief heeft gezet, doemen ook de contouren op van het (kleine) team dat Pieter Omtzigt omringt. De twee belangrijkste leden daarvan zijn Nicolien van Vroonhoven en Hein Pieper. Van Vroonhoven (1971) is jurist en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. Ze zat samen met Omtzigt acht jaar lang in de fractie in de tijd dat Jan Peter Balkenende de partij leidde. Daarvoor was zij Balkenendes beleidsmedewerker.

In de jaren daarna werd Van Vroonhoven wethouder in Hilversum. In 2017 verhuisde ze met haar gezin naar Australië, waar haar echtgenoot werkte. Na terugkeer in Nederland meldde ze zich vorig jaar bij Omtzigt om hem bij te staan in de Kamer. Ze fungeert daar in de praktijk als zijn woordvoerder. Dat deed ze aanvankelijk onbezoldigd, inmiddels krijgt ze voor twee dagen betaald.

Partijvoorzitter

Hein Pieper (1962) trad zondagavond uit de coulissen als de partijvoorzitter van Nieuw Sociaal Contract, de partij waarmee Omtzigt mee gaat doen op 22 november. Pieper is theoloog en was voorheen onder meer pastoraal werker. Ook Pieper is voormalig CDA’er. In 2009 en 2010 was hij korte tijd Tweede Kamerlid.

Sinds 2011 is Pieper dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel (in het oostelijk deel van Gelderland en het zuiden van Overijssel) en net als Van Vroonhoven al maanden betrokken bij de ondersteuning van Omtzigt. Zo is hij voorzitter van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt, die geld inzamelt voor de nieuwe beweging. Daarbij mikt hij op kleine bedragen, van zo veel mogelijk mensen, legt Pieper uit in dagblad Tubantia. ‘Tot maximaal 850 euro. Grote bedragen willen we niet. We hebben drie keer een donatie van 1.000 euro gehad, die hebben we besproken of we die aan wilden nemen. Liever doen we het met steun van heel veel mensen voor een kleiner bedrag.’

Pieper blijft gewoon dijkgraaf, het partijvoorzitterschap doet hij als vrijwilliger. ‘Dat was ook mijn voorwaarde. Maar het is prima te combineren.’

Raoul du Pré