Live politiek: Harry Wijnschenk hoopt op terugkeer in de Kamer • Vrouwen domineren de VVD-lijst, met Yesilgöz, Hermans en Becker op kop

Is oud-CDA’er Mona Keijzer nou wel of geen premierskandidaat voor de BBB? Verwarring alom, nu de leider van de boerenpartij dinsdag in de talkshow Humberto de media ervan betichtte Keijzer tot kandidaat voor het Torentje te hebben gebombardeerd.

‘Wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer twee van de Kamerlijst’, zei Van der Plas. ‘En als wij ooit in een coalitie komen en ons zal gevraagd worden een premier te leveren, dan is zij de kandidaat. Maar dat is een beetje lang voor een krantenkop.’

Toch was het BBB zelf die de spanning vorige week opvoerde en de pers uitnodigde voor de bekendmaking van niets minder dan een ‘premierskandidaat’. Maar aan tafel bij Humberto Tan bleek Van der Plas het opeens vervelend te vinden dat Keijzer nu daadwerkelijk als BBB’s kandidaat voor het premierschap gezien wordt. ‘Het wordt nu steeds gepresenteerd als de premierskandidaat, maar wij hebben haar echt wel gewoon als de nummer twee van de lijst, want in principe wordt Mona gewoon Kamerlid.’

Duidelijk is dat Van der Plas zoekende is naar welke toon ze deze verkiezingen moet aanslaan. Als underdog werd ze in maart de grootste in de Eerste Kamer, om zich daarna met veel bravoure te presenteren als dé nieuwe politieke factor van belang. Met Pieter Omtzigt op het toneel als nieuwe uitdager van de zittende macht, die het bovendien over de inhoud en niet over de poppetjes wil hebben, past Van der Plas haar toon weer aan.

Deze week leek ze tijdens de HJ Schoo-lezing opnieuw te kiezen voor de underdogpositie met haar waarschuwing geen premiersverkiezingen te maken van de Tweede Kamerverkiezingen. Mona Keijzer is vanaf nu dus de nummer twee van de partij. Maar áls BBB mocht regeren en áls BBB gevraagd wordt een premier te leveren, dán is zij de daar de kandidaat voor. In die volgorde.

Avinash Bhikhie