Live politiek: CDA-lijsttrekker Bontenbal houdt de deur naar Wilders en Baudet secuur op slot

Frans Timmermans is officieel voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. Dat hebben de partijbesturen van de twee partijen vrijdag bekendgemaakt. De lijsttrekkerscommissie beschouwt de eurocommissaris als ‘de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen.’

Timmermans omschrijft de voordracht als ‘een groot voorrecht’. Als lijsttrekker wil hij het vertrouwen herstellen. ‘In elkaar en in de overheid.’ Als grootste uitdagingen waar de nieuwe beweging onder zijn leiding mee aan de slag zal gaan noemt hij de klimaatcrisis, de groeiende ongelijkheid, de falende overheid en internationale veiligheid. ‘Ze vragen om een doortastende aanpak die kan rekenen op brede steun onder de bevolking. En dat begint met vertrouwen.’

De afgelopen weken interviewde de lijsttrekkerscommissie, bestaande uit Paul Depla (PvdA), Andrée van Es (GroenLinks), Bram van Ojik (GroenLinks) en Nelleke Vedelaar (PvdA) verschillende kandidaten voor het leiderschap van de roodgroene combinatie. Uit de selectieprocedure is alleen Timmermans overgebleven. Er zijn geen tegenkandidaten.

Uiteindelijk is de commissie tot een unaniem besluit gekomen om Timmermans voor te dragen. ‘De commissie ziet in hem een leider die de te scherpe tegenstellingen die onze huidige samenleving kenmerken kan overbruggen. Hij brengt een schat aan ervaring mee en heeft zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek zijn sporen verdiend.’ De commissie ziet in Timmermans een boegbeeld van de linkse samenwerking en vindt met de huidige eurocommissaris als lijsttrekker een geloofwaardige premierskandidaat in huis te hebben.

Hoewel er verder geen tegenkandidaten zijn, moeten de leden zich nog wel over de voordracht uitspreken. Zowel de leden van de PvdA als die van GroenLinks kunnen zich via een stemming uitspreken voor Timmermans of de optie ‘geen der kandidaten’. Dinsdag 22 augustus volgt de uitslag. Dat zal ook duidelijk worden hoe groot de steun voor de PvdA’er is onder GroenLinksers.

Normaal gesproken zou de kandidatuur op een congres moeten worden bekrachtigd, maar door de stemming naar voren te halen kan het campagneteam zich de komende weken richting 22 november volledig op de verkiezingsstrijd richten.

Avinash Bhikhie