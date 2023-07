Live politiek: BBB-leider Van der Plas heeft geen interesse in premierschap

Laurens Dassen is door het partijbestuur voorgedragen om bij de komende verkiezingen op 22 november de lijst van Volt aan te voeren. Dassen was bij de vorige landelijke verkiezingen ook al lijsttrekker. De partij kwam toen met drie zetels de Tweede Kamer binnen. Dassen mikt voor de volgende verkiezingen op zeven zetels.

Dassen zegt dat hij open staat om na de verkiezingen te gaan besturen. ‘We hebben Volt opgericht omdat we verandering willen, dan moet je niet langs de zijlijn blijven roepen’, zegt hij in Trouw.

Onder Dassens leiding behaalde de partij goede resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart scoorde de partij goed. In elke gemeente en provincie waar de partij aan de verkiezingen meedeed, behaalde Volt zetels.

Wel verloor de partij een zetel in de Kamer. Kamerlid Nilüfer Gündogan werd uit de fractie gezet omdat ze werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zij vocht deze beslissing aan bij de rechter die haar in eerste instantie in het gelijk stelde. In hoger beroep stelde de rechter toch dat de partij rechtmatig gehandeld had.

Redactie