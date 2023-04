Live: Poetin ontmoet Chinese minister van Defensie • Lula wil ‘vredesgroep’ opzetten om te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland

Russische middelbare scholieren krijgen vanaf 1 september les over de ‘speciale militaire operatie’, zoals de Russische invasie van Oekraïne in Rusland moet worden genoemd. Vragen over de oorlog worden ook opgenomen in het eindexamen. Met een nieuw lesboek wil het Russische ministerie van Onderwijs leerlingen ‘de redenen van het begin van de speciale militaire operatie’ uitleggen.

De samensteller van het boek is Vladimir Medinski, een historicus die van 2012 tot 2020 minister van Cultuur was. Medinski staat bekend als ultranationalistisch en is een voorstander van Russisch imperialisme. In 2014 verklaarde hij dat Russen over een extra chromosoom beschikken, waardoor Rusland tijdens de vorige eeuw ‘talloze catastrofes’ kon overleven. Aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne zette het Kremlin Medinski in als onderhandelaar.

Daan de Vries