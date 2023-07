Live: Poetin komt definitief niet naar Brics-top in Zuid-Afrika, waar hij arrestatie zou riskeren • Oekraïense landbouwminister: 60 duizend ton graan verwoest bij luchtaanvallen Odesa

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 18 juli:

• Het Oekraïense leger blijft op zeker drie plekken langs de frontlinie in het tegenoffensief gaan, meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War. Rusland probeert op zijn beurt in het noordoosten van Oekraïne terrein te veroveren.

• De Krimbrug, die in de nacht van zondag op maandag werd getroffen door twee zware explosies, is weer gedeeltelijk open voor wegverkeer.

