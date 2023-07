Live: Poetin bood Wagner-officieren na opstand aan om in dienst te blijven • Drones neergehaald in Russische provincies Koersk en Voronezj

De Russische luchtverdediging heeft vannacht in de provincie Voronezj enkele drones neergehaald. Ook in de provincie Koersk stortte een drone neer. Dat zeggen de gouverneurs van de twee provincies op hun Telegramkanalen. Er waren geen slachtoffers en er is geen grote schade aan infrastructuur of gebouwen, melden de gouverneurs.

In Koersk stortte de drone neer tegen een boom in de stad Koertsjakov. Die stad is gebouwd aan de oevers van het koelmeer van een nabijgelegen kerncentrale. Kremlin-perschef Dmitri Peskov beschouwt het incident als een mislukte aanval op die kerncentrale en geeft Oekraïne de schuld. Volgens Mash, een nieuwskanaal met banden met de Russische overheid, is het echter onwaarschijnlijk dat Oekraïne achter de aanval zit. De drone was vermoedelijk zelfgemaakt, schrijft Mash. ‘Zulke drones hebben we bij het Oekraïense leger nog nooit gezien.’

De drones die werden neergehaald in de provincie Voronezj was mogelijk onderweg naar een militair vliegveld in de buurt. In totaal zou het om drie drones gaan, schrijft gouverneur Aleksandr Goesev. Hij heeft bekendgemaakt om wat voor type drone het ging.

Daan de Vries