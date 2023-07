Live: Poetin bezoekt China in oktober en Turkije op een nog onbekend moment • Rusland verhoogt maximale leeftijd voor dienstplicht van 27 naar 30 jaar

De Russische president Vladimir Poetin brengt in oktober een bezoek aan China, zegt een woordvoerder van het Kremlin. Daarmee gaat hij in op een verzoek van de Chinese president Xi Jinping.

Xi was in maart in Rusland. Tijdens dat bezoek lieten beide presidenten weten dat de banden tussen de landen nog nooit zo goed waren geweest. Poetin was voor het laatst in China in februari 2022, vlak voor de invasie in Oekraïne. Toen woonde Poetin onder meer de openingsceremonie bij van de Olympische Winterspelen in Beijing.

Het plan is dat Poetin deelneemt aan een conferentie over de Nieuwe Zijderoute, een Chinees initiatief waarmee het land via economische samenwerking mondiale invloed probeert te vergaren. Dit jaar staat er voor de derde keer zo’n conferentie op de agenda. Bij eerdere conferenties waren ook westerse landen aanwezig. De vraag is of dat ook het geval zal zijn als Poetin deelneemt.

Poetin zal ook naar Turkije reizen, aldus het Kremlin, al is er nog geen datum voor die ontmoeting bekend. Erdogan nodigde Poetin uit voordat Rusland zich terugtrok uit de graandeal. Turkije heeft zich opgesteld als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland. Graanschepen werden onder de deal gecontroleerd bij Istanbul.

Het aantal buitenlandse reizen van Poetin is beperkt. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, is hij slechts nog op bezoek geweest in Ruslandgezinde landen in de regio zoals Belarus, Turkmenistan, Kazachstan en Iran. Die reizen waren allemaal vorig jaar. Dit jaar is Poetin helemaal nog niet in het buitenland geweest, op bezoeken aan bezet Oekraïens gebied na.

Sinds er een arrestatiebevel ligt tegen Poetin van het Internationaal Strafhof (ICC) is zijn bewegingsvrijheid verder beperkt. ICC-lidstaten zijn verplicht hem te arresteren als Poetin voet op hun bodem zet. Daarom reist Poetin bijvoorbeeld niet af naar Zuid-Afrika voor een top van de Brics-landen.

Joram Bolle