Live: Poetin belt met Zuid-Afrikaanse president over Afrikaans ‘vredesinitiatief’ • Met grootste luchtoefening ooit wil de Navo haar kracht etaleren

Een belangrijke ammoniakpijplijn in de Oekraïense provincie Charkiv heeft aanzienlijke schade opgelopen na een explosie. Volgens de Oekraïense gouverneur van Charkiv is de explosie het gevolg van herhaaldelijke beschietingen door de Russen. Het Russische ministerie van Defensie zegt juist dat ‘Oekraïense saboteurs’ verantwoordelijk zijn voor de ontploffing.

De pijplijn, die loopt tussen het Russische Togliatti en het Oekraïense Odesa, speelt een grote rol bij de onderhandelingen over verlenging van de zogeheten graandeal (het akkoord over de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee). Sinds het begin van de grootschalige Russische invasie is de pijplijn niet meer in gebruik. Rusland heeft tijdens gesprekken over de verlenging van de graandeal herhaaldelijk geëist dat de pijplijn weer opengaat.

De Togliatti-Odesa-lijn is met bijna 2.500 kilometer de langste ammoniakpijplijn ter wereld. Rusland is wereldwijd een van de grootste exporteurs van ammoniak, een grondstof voor kunstmest. De Russische kunstmest gaat met name naar Azië en Afrika. Europese kunstmestproducenten moesten afgelopen jaar vanwege sancties tegen Rusland hun productie terugschroeven.

Het Russische staatspersbureau Tass meldt dat de ontploffing maandagavond plaatsvond bij het dorp Masjoetivka. Volgens het Russische leger vielen daarbij burgerslachtoffers. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat het één tot drie maanden zal duren alvorens de beschadigde leiding hersteld is.

